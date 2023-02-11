Саттон: «Ливерпулю» очень не хватает ван Дейка»

Бывший футболист «Челси» Крис Саттон заявил, что отсутствие центрального защитника Виргила ван Дейка плохо влияет на результаты «Ливерпуля». Напомним, нидерландец пропустил 7 последних матчей своей команды. В этих поединках мерсисайдцы одержали всего одну победу и пропустили 13 голов.

«Думаю, «Ливерпулю» сейчас не хватает ван Дейка. Да, нельзя сказать, что в нынешнем сезоне он был невероятен, но он до сих пор является лучшим защитником команды. Матип не справился в матче с «Вулверхэмптон». «Ливерпулю» явно приходится сложно без своего лидера», – цитирует Саттона Mail.

Напомним, ван Дейк продолжает восстанавливаться после травмы. Нидерландец скоро должен возобновить командные тренировки с «Ливерпулем».