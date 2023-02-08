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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Куман высказался о проблемах «Эвертона»

08 Февраля 2023 • 19:07 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
11.02 18:00

Бывший главный тренер «Эвертона» Рональд Куман, ныне возглавляющий сборную Нидерландов, высказался о проблемах своей бывшей команды.

«Прекрасный клуб, но довольно проблематичный, постоянно живёт мыслями о былой славе. После расставания со мной «Эвертон» покинули пять хороших тренеров», - заявил Куман журналисту Энди ван дер Мейде.

Напомним, в этом сезоне «Эвертон» - главный претендент на вылет из АПЛ. Все последние месяцы ливерпульский клуб идёт в зоне вылета, в январе боссы «ирисок» уволили уже бывшего главного тренера клуба Фрэнка Лэмпарда и весь его тренерский штаб.

Луч надежды перед болельщиками «Эвертона» засиял в прошлую субботу – тогда дома «ириски» обыграли лидера АПЛ – лондонский «Арсенал» (1:0), возглавляет коллектив из зоны вылета уже опытный Шон Дайч.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Рональд Куман
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ЛИВЕРПУЛЬ ЭВЕРТОН
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