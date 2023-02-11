Алиссон: Мы понимаем важность дерби с «Эвертоном»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер высказался о проблемах команды в преддверии матча 23-го тура АПЛ против «Эвертона».

Официальный сайт «мерсисайдцев» опубликовал слова Алиссона, который заявил, что у команды сейчас трудное время. Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо осознать свое реальное положение, считает голкипер.

Игроки понимают важность дерби с «Эвертоном», необходимо продемонстрировать хорошую игру и показать болельщикам, что у команды есть желание побеждать, добавил Алиссон.

Матч между «Ливерпулем» и «Эвертоном» состоится 13 февраля, начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.