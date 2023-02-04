«Ливерпуль» не может победить в АПЛ уже четвёртый матч подряд

«Ливерпуль» в текущем сезоне всё больше не похож на себя прежнего. На сей раз «красные» продлили свою серию без побед в АПЛ до четырёх матчей подряд. Сегодня вечером подопечные Юргена Клоппа гостили у «Вулверхэмптона» и потерпели разгромное поражение – 0:3.

Напомним, что последнюю победу в рамках чемпионата Англии «красные» одержали ещё в 2022 году – это случилось 30 декабря в матче против «Лестера». В январе победить уже не удалось – последовали поражения от «Брентфорда» (1:3) и «Брайтона» (0:3), а также скучная нулевая ничья с лондонским «Челси».

После сегодняшней неудачи «Ливерпуль» занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ.