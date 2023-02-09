«Ливерпуль» предлагает Фирмино краткосрочный контракт

«Ливерпуль» по-прежнему хочет продлить контракт со своим 31-летним нападающим Роберто Фирмино, но на краткосрочной основе. Об этом посредством социальных сетей сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации от источника, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хотел бы сохранить бразильца в своей команде, но при этом наставник пока не уверен, что футболист сможет приносить пользу в долгосрочной перспективе.

Напомним, летом Фирмино связывали с переходом в «Ювентус», но сделка так и не состоялась. В этом сезоне Роберто не является основным игроком «Ливерпуля», но несмотря на это бразилец смог записать на свой счёт 7 голов в чемпионате Англии.