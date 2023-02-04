Дайч прокомментировал победу «Эвертона» над лидером АПЛ

Новоиспечённый наставник «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал победу своего клуба над лидером АПЛ – «Арсеналом». Сегодняшний матч завершился со счётом 1:0 в пользу «ирисок», единственный гол после подачи углового оформил защитник хозяев Джеймс Тарковски.

«На неделе было проделано очень много работы. Мы пытались уместить весь объём пяти предсезонных недель лишь в одну. Мы дали игрокам много информации, и они её приняли. И это наша отправная точка», - цитирует Дайча ВВС.

Напомним, успех «Эвертона» стал первым для этой команды с октября прошлого года. Ливерпульский клуб на данную минуту покинул зону вылета.

«Конечно, я поеду домой и подумаю, какой отличный старт у меня получился, но я не наивен. Мы должны продолжать работать и совершенствоваться», - добавил Дайч, который ещё неделю назад возглавил ливерпульский коллектив.

В следующем туре в АПЛ «Эвертон» сыграет против принципиального соперника «Ливерпуля».