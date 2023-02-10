Клопп: «Ожидаем увидеть тот же «Эвертон», который был в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от мерсисайдского дерби с «Эвертоном». Напомним, «ириски» в прошлом туре выиграли у себя дома «Арсенал», который возглавляет турнирную таблицу.

«Ожидаем увидеть тот же «Эвертон», который был в матче с «Арсеналом». Именно от этого мы и отталкивались в процессе подготовки к матчу. Любимый момент дерби? Когда Дивок Ориги забил победный гол на последних минутах», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Напомним, «Эвертон» в данный момент располагается в зоне вылета. «Ливерпуль» идёт на 10 месте в чемпионате и рискует впервые с 2016 года не финишировать в зоне Лиги чемпионов.