Клопп: «Не думаю, что отсутствие Хендерсона является для нас большой проблемой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не думает, что проблемы команды в основном связаны с отсутствием капитана Джордана Хендерсона и его лидерских качеств.

«Я не понимаю, почему мы говорим об одном игроке. Все прекрасно знают, насколько сильно я его уважаю, но один игрок не может на всё повлиять. Отсутствие Хендерсона не является нашей главной проблемой. Так не будет никогда», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Напомним, «Ливерпуль» сейчас идёт на десятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея при этом матч в запасе. В следующем туре мерсисайдцы сыграют в дерби с «Эвертоном» на «Энфилде».