Клопп хочет сохранить Фирмино в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хотел бы сохранить в команде нападающего Роберто Фирмино. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны активно ведут переговоры о продлении сотрудничества.

Ситуацию также прокомментировал агент футболиста Роджер Уиттман: «Мы движемся в правильном направлении. Переговоры с «Ливерпулем» действительно проходят очень хорошо», – цитирует агента журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 31-летний Фирмино в конце сезона может стать свободным агентом, если не продлит свой контракт с «Ливерпулем». На счету бразильца 7 голов в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.