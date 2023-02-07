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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп хочет сохранить Фирмино в «Ливерпуле»

07 Февраля 2023 • 12:21 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
11.02 18:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хотел бы сохранить в команде нападающего Роберто Фирмино. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны активно ведут переговоры о продлении сотрудничества.

Ситуацию также прокомментировал агент футболиста Роджер Уиттман: «Мы движемся в правильном направлении. Переговоры с «Ливерпулем» действительно проходят очень хорошо», – цитирует агента журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 31-летний Фирмино в конце сезона может стать свободным агентом, если не продлит свой контракт с «Ливерпулем». На счету бразильца 7 голов в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Роберто Фирмино
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ЛИВЕРПУЛЬ ЭВЕРТОН
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