Куман: «Гакпо оказался в команде, где всё не очень хорошо»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о приходе в «Ливерпуль» самого перспективного нидерландца на данный момент – полузащитника атаки Коди Гакпо.

«Гакпо сейчас находится в такой команде, у которой дела не очень хорошо идут. Сложно пережить тот период, когда ты не забиваешь, не побеждаешь, не играешь важную роль в команде. Особенно это сложно для молодого игрока. Уверен, что если бы на месте Гакпо был кто-то в возрасте 28 лет, то на нём бы это не сказалось», - цитирует Кумана talkSPORT.

Напомним, что Гакпо перешёл в «Ливерпуль» в конце прошлого года и до сих пор ни разу не забил, сыграв в шести официальных играх.