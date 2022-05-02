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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррик оценил шансы «Арсенала» попасть в Лигу чемпионов

02 Мая 2022 • 13:58 Комментировать
Вест Хэм
1:2
Арсенал
окончен

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик поделился мнением относительно шансов лондонского «Арсенала» финишировать в топ-4 английской Премьер-лиги. Попадание в четверку лучших даст возможность «канонирам» сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона.

«Арсенал» провел непростой матч с «Вест Хэмом», результат которого дает им отличные шансы в борьбе за топ-4. Впереди у них важнейшая игра с «Тоттенхэмом», хотя и другие встречи имеют большое значение», - цитирует Каррика Mirror.

По итогам 34 туров команда Микеля Артеты занимает четвертое место в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Майкл Каррик
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