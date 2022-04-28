Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два английских клуба претендуют на Хамеса Родригеса

28 Апреля 2022 • 20:16 Комментировать
Астон Вилла
...
Норвич
1.40 4.70 8.00
30.04 17:00

Атакующий полузащитник катарского «Эр-Райана» Хамес Родригес может вернуться в Английскую премьер-лигу.

Как стало известно ранее, 30-летний колумбиец изъявил желание покинуть Катар ради продолжения карьеры в Европе. Теперь издание Fichajes сообщает о том, что в услугах экс-игрока мадридского «Реала» и «Эвертона» заинтересованы английские «Астон Вилла» и «Вест Хэм». Кроме того, за полузащитником следит «Атлетико» из Мадрида.

Хамес Родригес выступает за «Эр-Райан» с сентября 2021 года. Его контракт с катарским клубом рассчитан до 2024 года. В составе своей нынешней команды знаменитый колумбиец провёл 15 матчей, в которых отметился 5 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Хамес Родригес Астон Вилла Эр-Райан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА НОРВИЧ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.04  21:45 Манчестер Юнайтед ... Челси 3.25 3.65 2.17
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Апреля
21:04 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, как принимал решение о продлении контракта с «Ливерпулем»
21:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» огласили стартовые составы на мат АПЛ
20:49 · Англия. Премьер-лига
Рангник покинет «Манчестер Юнайтед», чтобы возглавить сборную Австрии 1
20:16 · Англия. Премьер-лига
Два английских клуба претендуют на Хамеса Родригеса
19:40 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет видеть Дибалу в «Манчестер Юнайтед»
19:33 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лидса» Марш: «Игра против «Манчестер Сити» будет серьёзным тестом»
19:24 · Англия. Премьер-лига
Соареш намерен отказать «Порту» и «Ньюкаслу», чтобы остаться в «Арсенале»
18:51 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» включил четырёх юниоров в состав на матч против «Челси»
18:44 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» начал переговоры по трансферу Филлипса
17:40 · Англия. Премьер-лига
Рульи об ответном матче с «Ливерпулем»: «Нам придётся страдать»
17:30 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо хочет вернуться в Италию
16:58 · Англия. Премьер-лига
Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2026 года 1
16:54 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Сочи» Ангбан: «В «Челси» Дрогба был для меня, как старший брат»
16:37 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Для меня игра с «Манчестер Юнайтед» — один из самых важных матчей сезона»
16:07 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Фейеноорда» Арне Слот: «Гвардиолу будут обсуждать даже через 50 лет»
Все новости
Рекомендуем