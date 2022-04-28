Два английских клуба претендуют на Хамеса Родригеса

Атакующий полузащитник катарского «Эр-Райана» Хамес Родригес может вернуться в Английскую премьер-лигу.

Как стало известно ранее, 30-летний колумбиец изъявил желание покинуть Катар ради продолжения карьеры в Европе. Теперь издание Fichajes сообщает о том, что в услугах экс-игрока мадридского «Реала» и «Эвертона» заинтересованы английские «Астон Вилла» и «Вест Хэм». Кроме того, за полузащитником следит «Атлетико» из Мадрида.

Хамес Родригес выступает за «Эр-Райан» с сентября 2021 года. Его контракт с катарским клубом рассчитан до 2024 года. В составе своей нынешней команды знаменитый колумбиец провёл 15 матчей, в которых отметился 5 забитыми мячами и 7 результативными передачами.