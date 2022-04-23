Спортивный директор «Арсенала» не стал комментировать слухи о переходе Жезуса

Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду в короткой беседе с корреспондентом ESPN рассказал о планах команды на грядущее летнее трансферное окно.

«Мы сконцентрируемся на подписании одного или двух игроков. После революции, которую мы совершили прошлым летом, нам нужен следующий шаг. У нас уже есть своя стратегия. Переход Жезуса? Я не буду отвечать на этот вопрос», – цитирует спортивного директора «канониров» журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «Арсенал» сегодня обыграл у себя дома «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. Голы за «канониров» забивали Нуну Тавареш, Букайо Сака и Гранит Джака.