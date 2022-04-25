«Вест Хэм» не отпустит Райса менее чем за 180 миллионов евро

Руководство лондонского «Вест Хэма» решило поднять цену на своего полузащитника и вице-капитана Деклана Райса. По сообщениям The Athletic, игрок сборной Англии в летнее трансферное окно будет доступен не менее чем за 180 миллионов евро.

Нынешний контракт Райса с «Вест Хэмом» истекает летом 2024 года. Футболист уже трижды отклонял предложение клуба о продлении соглашения. Таким образом, если «молотобойцы» не отпустят Райса этим летом, то уже через год могут потерять его по сниженной цене.

Напомним, что Райс интересен «Манчестер Юнайтед» и лондонскому «Челси», который ранее отчислил англичанина из академии, когда ему было 16 лет.