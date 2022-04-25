Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» не отпустит Райса менее чем за 180 миллионов евро

25 Апреля 2022 • 13:33 Комментировать (2)
Вест Хэм
...
Арсенал
4.30 3.75 1.80
01.05 18:30

Руководство лондонского «Вест Хэма» решило поднять цену на своего полузащитника и вице-капитана Деклана Райса. По сообщениям The Athletic, игрок сборной Англии в летнее трансферное окно будет доступен не менее чем за 180 миллионов евро.

Нынешний контракт Райса с «Вест Хэмом» истекает летом 2024 года. Футболист уже трижды отклонял предложение клуба о продлении соглашения. Таким образом, если «молотобойцы» не отпустят Райса этим летом, то уже через год могут потерять его по сниженной цене.

Напомним, что Райс интересен «Манчестер Юнайтед» и лондонскому «Челси», который ранее отчислил англичанина из академии, когда ему было 16 лет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Деклан Райс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
25.04  22:00 Кристал Пэлас ... Лидс 2.12 3.55 3.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Апреля
14:28 · Англия. Премьер-лига
Терри — об уходе Рюдигера: «Как мы отпустили этого парня?»
14:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов отдать за Де Йонга двух футболистов
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» придётся заплатить 70 миллионов за Кунде
13:42 · Англия. Премьер-лига
Жезус о Холанне: «Если он перейдёт к нам, это станет большим успехом для клуба»
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» не отпустит Райса менее чем за 180 миллионов евро 2
13:17 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Атлетико» поборются за Лаутаро Мартинеса
12:48 · Англия. Премьер-лига
Лукаку выбрал клуб, куда хочет перейти из «Челси»
11:54 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Гордон был одним из лучших на поле, он отличный футболист»
11:38 · Англия. Премьер-лига
Моейс: «Нам нравится Райс, но, возможно, он хочет больше денег»
11:22 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» хочет подписать Мареза
11:09 · Англия. Премьер-лига
Жезус ответил на вопрос о своём будущем
10:56 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард раскритиковал судейство после матча с «Ливерпулем» 1
10:25 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Поведение Артеты — позорище» 1
09:33 · Англия. Премьер-лига
Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
09:33 · Англия. Премьер-лига
Эльнени хочет остаться в «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем