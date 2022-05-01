​Где смотреть матч «Вест Хэм» - «Арсенал» онлайн

В рамках 35-го тура чемпионата Англии пройдёт дерби Лондона между «Вест Хэмом» и «Арсеналом».

Поединок в Лондоне стартует в 19:30 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Вест Хэм» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии и рассчитывает снова оказаться в еврокубках в следующем сезоне. В воскресенье «молотобойцев» ждёт напряжённое дерби против «Арсенала», располагающегося на четвёртой позиции в таблице, то есть в зоне Лиги чемпионов. «Канониры» не планируют терять очки, так что битва будет горячей.