Эдегор позвал Холанна в «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор поделился мнением о будущем своего партнёра по сборной Норвегии Эрлинга Холанна. Ранее сообщалось, что нападающий дортмундской «Боруссии» договорился о переходе в «Манчестер Сити».

«Я не знаю, что он будет делать. Но если решит переехать в Англию, то, конечно ему надо переходить как нам, в «Арсенал», — приводит слова Эдегора Goal.

Вместе с тем полузащитник отметил, что не обсуждал этот вопрос с Холанном, однако считает 21-летнего форварда очень сильным и быстрым футболистом, который способен заиграть в любом чемпионате.

В текущем сезоне норвежский форвард провёл в составе «шмелей» 27 матчей и забил 25 голов. Также на его счету восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Холанна в 150 миллионов евро.