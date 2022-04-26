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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эдегор позвал Холанна в «Арсенал»

26 Апреля 2022 • 15:27 Комментировать
Вест Хэм
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Арсенал
4.50 3.85 1.75
01.05 18:30

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор поделился мнением о будущем своего партнёра по сборной Норвегии Эрлинга Холанна. Ранее сообщалось, что нападающий дортмундской «Боруссии» договорился о переходе в «Манчестер Сити».

«Я не знаю, что он будет делать. Но если решит переехать в Англию, то, конечно ему надо переходить как нам, в «Арсенал», — приводит слова Эдегора Goal.

Вместе с тем полузащитник отметил, что не обсуждал этот вопрос с Холанном, однако считает 21-летнего форварда очень сильным и быстрым футболистом, который способен заиграть в любом чемпионате.

В текущем сезоне норвежский форвард провёл в составе «шмелей» 27 матчей и забил 25 голов. Также на его счету восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Холанна в 150 миллионов евро.   

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор Эрлинг Холанн
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