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«Арсенал» выиграл ключевое дерби у «Вест Хэма»

01 Мая 2022 • 20:33 Комментировать (1)
Вест Хэм
1:2
Арсенал
окончен

В одном из центральных матчей 35-го тура Премьер-лиги встретились лондонские «Вест Хэм» с «Арсеналом». «Канониры» не имели перевеса в контроле мяча, но были гораздо успешнее в создании остроты впереди. В конце первого тайма подачу с угла поля замкнул Роб Холдинг, а ответный удар Деклана Райса на себя приняла перекладина. И все же «молотобойцы» отыгрались до перерыва, когда Джаррод Боуэн поразил дальний угол ударом из-под защитника. После перерыва остроты было гораздо меньше, а главным эпизодом стал навес Габриэла Мартинелли на Габриэля дос Сантоса, который в падении головой забил победный мяч - 2:1.

«Канониры» вернулись на четвертое место, а их соперник после четвертого подряд неудачного матча остается седьмым.

Протокол игры  
Вест Хэм 1:2Арсенал
  38'Холдинг Роб (0:1)
(1:1) Боуэн Джаррод45'   
  55'Габриэль дос Сантос (1:2)
Фабьянски ЛукашЦоуфал ВладимирЗума КуртКрессуэлл Арон   90'Фредерикс РайанНоубл Марк  77' (Соучек Томаш (  77') Райс ДекланФорнальс ПаблоЛансини Мануэль  71' (Антонио Майкл (  71') Бенрахма Саид  81' (Ярмоленко Андрей (  81') Боуэн Джаррод   52'
Запасные: Масуаку АртурАлез АджиболаКрал АлексВлашич НиколаДиоп ИссаАреола Альфонс
Ремсдейл АаронТомиясу Такэхиро  78' (Седрик Соареш (  78') Холдинг РобГабриэль дос СантосТавареш НунуЭльнени МохамедДжака ГранитСака Букайо   48'  87' (Смит-Роу Эмил (  87') Эдегор Мартин  90' (Самби Локонга Альберт-Мбойо (  90') Мартинелли ГабриэлНкетиа Эдди   90'
Запасные: Лено БерндЛяказетт АлександрПепе НиколяСуонсон ЗахариМ'Ханд Салах УладAlex Kirk
01 мая. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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окончен Эвертон 1:0 Челси 5.10 3.80 1.70
окончен Тоттенхэм 3:1 Лестер 1.40 4.90 7.60
окончен Вест Хэм 1:2 Арсенал 4.60 3.95 1.73
02.05  22:00 Манчестер Юнайтед ... Брентфорд 1.50 4.70 6.20
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