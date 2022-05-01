«Арсенал» выиграл ключевое дерби у «Вест Хэма»

В одном из центральных матчей 35-го тура Премьер-лиги встретились лондонские «Вест Хэм» с «Арсеналом». «Канониры» не имели перевеса в контроле мяча, но были гораздо успешнее в создании остроты впереди. В конце первого тайма подачу с угла поля замкнул Роб Холдинг, а ответный удар Деклана Райса на себя приняла перекладина. И все же «молотобойцы» отыгрались до перерыва, когда Джаррод Боуэн поразил дальний угол ударом из-под защитника. После перерыва остроты было гораздо меньше, а главным эпизодом стал навес Габриэла Мартинелли на Габриэля дос Сантоса, который в падении головой забил победный мяч - 2:1.

«Канониры» вернулись на четвертое место, а их соперник после четвертого подряд неудачного матча остается седьмым.