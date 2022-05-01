«Арсенал» выиграл ключевое дерби у «Вест Хэма»

В одном из центральных матчей 35-го тура Премьер-лиги встретились лондонские «Вест Хэм» с «Арсеналом». «Канониры» не имели перевеса в контроле мяча, но были гораздо успешнее в создании остроты впереди. В конце первого тайма подачу с угла поля замкнул Роб Холдинг, а ответный удар Деклана Райса на себя приняла перекладина. И все же «молотобойцы» отыгрались до перерыва, когда Джаррод Боуэн поразил дальний угол ударом из-под защитника. После перерыва остроты было гораздо меньше, а главным эпизодом стал навес Габриэла Мартинелли на Габриэля дос Сантоса, который в падении головой забил победный мяч - 2:1.
«Канониры» вернулись на четвертое место, а их соперник после четвертого подряд неудачного матча остается седьмым.
Протокол игры
|38'Холдинг Роб (0:1)
|(1:1) Боуэн Джаррод45'
|55'Габриэль дос Сантос (1:2)
Фабьянски Лукаш•Цоуфал Владимир•Зума Курт•Крессуэлл Арон • 90'Фредерикс Райан•Ноубл Марк 77' (Соучек Томаш ( 77') •Райс Деклан•Форнальс Пабло•Лансини Мануэль 71' (Антонио Майкл ( 71') •Бенрахма Саид 81' (Ярмоленко Андрей ( 81') •Боуэн Джаррод 52'
Ремсдейл Аарон•Томиясу Такэхиро 78' (Седрик Соареш ( 78') •Холдинг Роб•Габриэль дос Сантос•Тавареш Нуну•Эльнени Мохамед•Джака Гранит•Сака Букайо 48' 87' (Смит-Роу Эмил ( 87') •Эдегор Мартин 90' (Самби Локонга Альберт-Мбойо ( 90') •Мартинелли Габриэл•Нкетиа Эдди 90'
01 мая. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).