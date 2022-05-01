Джака — о конфликте с фанатами «Арсенала»: «Это была абсолютная ненависть»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака рассказал о конфликте с болельщиками «канониров», который произошёл в 2019 году.

Швейцарский хавбек назвал поведение фанатов лондонского клуба абсолютной ненавистью.

«Это была настоящая ненависть, но я смог вернуться, несмотря на то, что был раздавлен. В жизни не бывает так, чтобы всё шло по прямой, иногда вам приходится идти другим путём, чтобы оказаться там, где вы точно хотите быть», — приводит слова Джаки Sky Sports.

В 2019 году Джака был заменён по ходу встречи с «Кристал Пэлас» (2:2). По пути в раздевалку полузащитник бросил на пол капитанскую повязку и выкрикнул несколько обидных слов в адрес лондонских болельщиков, которые освистывали футболиста.

В текущем сезоне 29-летний Джака провёл в составе «Арсенала» 25 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт игрока сборной Швейцарии с «канонирами» рассчитан до лета 2024 года.