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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Мы не можем позволить себе покупать игроков такой же стоимости, как «Ливерпуль»

01 Мая 2022 • 09:13 Комментировать (1)
Вест Хэм
...
Арсенал
4.50 3.85 1.75
Через 8 ч. 32 мин.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о трансферных планах лондонского клуба на ближайшее трансферное окно.

Наставник «канониров» отметил, что «Арсенал» не имеет возможности приобретать таких же футболистов, как это делает «Ливерпуль», а также отметил, что на трансферы повлияет количество футболистов, вернувшихся из аренд.

«Кого мы купим этим летом, будет зависеть от обязательств перед игроками, которые вернутся из аренд, и нашего финансового положения», — приводит слова Артеты Sky Sports.

В нынешнем сезоне АПЛ «Арсеналу» осталось провести пять матчей. На данный момент команда Артеты занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии.  

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Ливерпуль Арсенал Лондон Микель Артета
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