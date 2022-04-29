«Вест Хэм» готов заплатить 25 миллионов евро за Мавропаноса

Лондонский «Вест Хэм» этим летом намерен пополнить свои ряды защитником «Штуттгарта» Константиносом Мавропаносом. На данный момент права на футболиста принадлежат другому лондонскому клубу – «Арсеналу».

Как сообщает немецкое издание Kicker, у «Штуттгарта» есть право выкупа Мавропаноса. Клуб из Бундеслиги планирует приобрести футболиста за 3 миллиона евро, чтобы затем перепродать его за 25 миллионов «Вест Хэму».

В трансфере Мавропаноса заинтересован лично главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес. Вопреки успехам греческого защитника в составе «Штуттгарта», «Арсенал» не горит желанием возвращать его в свой состав.