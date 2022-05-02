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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета высказался о борьбе «Арсенала» за попадание в топ-4

02 Мая 2022 • 00:05 Комментировать
Вест Хэм
1:2
Арсенал
окончен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о шансах своей команды войти в топ-4 АПЛ по итогам сезона.

«Затягивается ли борьба за место в топ-4? Посмотрим. У нас есть семь дней на подготовку к следующему матчу. Да, давление есть, и мы и «Тоттенхэм» выиграли, так что увидим, что будет дальше», — приводит слова Артеты BBC.

«Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда после 34 туров набрала 63 очка и отстаёт от идущего на третьем месте «Челси» на три очка. Однако, на пятом месте находится «Тоттенхэм», который имеет в активе 61 очко.

Напомним, до конца чемпионата Англии осталось 4 тура.  


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