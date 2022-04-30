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Артета: «Думаю, я стал лучше, чем в прошлом году»

30 Апреля 2022 • 15:57 Комментировать
Вест Хэм
...
Арсенал
4.50 3.85 1.75
01.05 18:30

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о том, как изменилась его команда за последний год. Наставник также выразил мнение, что сам смог усовершенствовать свои профессиональные навыки.

«У нас абсолютно другие игроки, абсолютно другая обстановка внутри команды. Я думаю, что то единство, которое царит между игроками, тренерским штабом и руководством сейчас находится на совершенно другом уровне. Также думаю, что я сам стал лучше, чем в прошлом году», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, что сейчас «Арсенал» идёт на четвёртом месте в чемпионате Англии, опережая «Тоттенхэм» на 2 очка. «Канониры» впервые с 2016 года могут квалифицироваться в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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