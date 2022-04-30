Артета: «Думаю, я стал лучше, чем в прошлом году»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о том, как изменилась его команда за последний год. Наставник также выразил мнение, что сам смог усовершенствовать свои профессиональные навыки.

«У нас абсолютно другие игроки, абсолютно другая обстановка внутри команды. Я думаю, что то единство, которое царит между игроками, тренерским штабом и руководством сейчас находится на совершенно другом уровне. Также думаю, что я сам стал лучше, чем в прошлом году», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, что сейчас «Арсенал» идёт на четвёртом месте в чемпионате Англии, опережая «Тоттенхэм» на 2 очка. «Канониры» впервые с 2016 года могут квалифицироваться в Лигу чемпионов.