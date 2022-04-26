«Рома» установила ценник на Абрахама, которым интересуется «Арсенал»

Желающим купить у «Ромы» нападающего Тэмми Абрахама придётся потратить серьёзную сумму.

Как рассказывалось ранее в английской прессе, лондонский «Арсенал» готов заплатить порядка 60 млн евро, чтобы вернуть в Англию Тэмми Абрахама. Однако этого может быть мало, поскольку, по сведениям Football.London, «Рома» намерена получить за нападающего не менее 80 млн евро.

24-летний англичанин проводит в «Роме» свой первый сезон. Ранее он выступал за «Челси», воспитанником которого является.

В составе римлян Абрахам сыграл 46 матчей во всех соревнованиях, отметившись 24 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.