«Арсенал» установил на домашнем стадионе стену поддержки в честь Сака

Лондонский «Арсенал» установил стену поддержки полузащитника команды Букайо Сака на домашнем стадионе «Эмирейтс», сообщает The Athletic.

Эта стена состоит из 1700 писем, которые получил футболист от болельщиков в качестве поддержки после промаха с 11-метровой отметки в финале чемпионата Европы-2020, который проводился в прошлом году.

Напомним, в финале Евро Англия уступила Италии в серии послематчевых пенальти (1:1 и 2:3 — по пенальти).

В текущем сезоне 20-летний Сака провёл за «канониров» 38 матчей, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.