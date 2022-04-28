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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» хочет избавиться от Пепе, чтобы позволить себе как минимум двух новых игроков

28 Апреля 2022 • 21:49 Комментировать
Вест Хэм
...
Арсенал
4.50 3.85 1.75
01.05 18:30

Лондонский «Арсенал» надеется продать вингера Николя Пепе в ближайшее время.

26-летний ивуариец перебрался в «Арсенал» в августе 2019 года за 80 млн евро из французского «Лилля», но совершенно не оправдал возложенных надежд. По информации London Evening Standard, руководство «канониров» надеется расстаться с Пепе этим летом из-за его высокой зарплаты (7,8 млн евро в год), чтобы освободить зарплатную ведомость для подписания как минимум двух новых футболистов.

В нынешнем сезоне Николя Пепе утвердился в статусе глубокого резервиста, лишь 5 раз появившись на поле в стартовом составе в поединках Английской премьер-лиги. На счету вингера также 12 выходов на замену и 1 забитый гол в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Николя Пепе
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