Моейс: «Нам нравится Райс, но, возможно, он хочет больше денег»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал будущее полузащитника команды Деклана Райса.

«Нам нравится Деклан, и его контракт действует ещё два с половиной года. Поэтому я не вижу повода для паники», — приводит слова Мойеса Goal.

При этом специалист не стал отрицать, что многие футболисты отказываются от своих соглашений, желая заработать больше денег.

Напомним, ранее появлялась информация об интересе к хавбеку со стороны «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Сам футболист является воспитанником лондонского клуба и отдаёт предпочтение команде Томаса Тухеля.

В текущем сезоне 23-летний полузащитник провёл за «молотобойцев» 44 матча, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт Райса с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 75 миллионов евро.