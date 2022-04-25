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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Моейс: «Нам нравится Райс, но, возможно, он хочет больше денег»

25 Апреля 2022 • 11:38 Комментировать
Вест Хэм
...
Арсенал
4.30 3.75 1.80
01.05 18:30

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал будущее полузащитника команды Деклана Райса.

«Нам нравится Деклан, и его контракт действует ещё два с половиной года. Поэтому я не вижу повода для паники», — приводит слова Мойеса Goal.

При этом специалист не стал отрицать, что многие футболисты отказываются от своих  соглашений, желая заработать больше денег.

Напомним, ранее появлялась информация об интересе к хавбеку со стороны «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Сам футболист является воспитанником лондонского клуба и отдаёт предпочтение команде Томаса Тухеля.

В текущем сезоне 23-летний полузащитник провёл за «молотобойцев» 44 матча, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт Райса с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 75 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес Деклан Райс
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