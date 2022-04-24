Осимхен приостановил переговоры с «Арсеналом», чтобы дождаться итогов сезона АПЛ

Нападающий итальянского «Наполи» Виктор Осимхен до конца сезона не будет вести переговоры с лондонским «Арсеналом».

«Канониры» рассчитывают летом укрепить атаку, а 23-летний нигериец является для них одной из главных целей на трансферном рынке. Однако для Осимхена важно, чтобы его клуб выступал в Лиге чемпионов, поэтому он приостановил переговоры с «Арсеналом», сообщает Football-Italia. Решение о своём будущем форвард будет принимать не раньше, чем завершится европейский сезон.

В настоящий момент «Арсенал» занимает дающую право на участие в Лиге чемпионов четвёртую строчку в Английской премьер-лиге, но «Тоттенхэм» отстаёт всего на два балла за пять туров до конца.