Спаллетти верит в шансы на титул

«Наполи» не отказывается от борьбы за титул, но конкуренты повышают темп, «Интер» выиграл уже четыре матча кряду, и теперь подача - за «Наполи». В воскресенье южане встречаются с «Эмполи», и наставник «Наполи» Лучано Спаллетти понимает - надо побеждать.

- Последние два матча нас огорчили, но, с другой стороны, надо смотреть строго вперед, в будущее. А наше ближайшее будущее называется «Эмполи». Нас ждет непростое поле и мотивированный соперник. Но и наша мотивация высока, потому что остаются пять матчей и есть намерение все-таки бороться за чемпионский титул, - заявил Спаллетти, слова которого цитирует ITASportPress.