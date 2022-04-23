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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти верит в шансы на титул

23 Апреля 2022 • 23:39 Комментировать
Эмполи
...
Наполи
5.60 4.15 1.60
Через 14 ч. 41 мин.

«Наполи» не отказывается от борьбы за титул, но конкуренты повышают темп, «Интер» выиграл уже четыре матча кряду, и теперь подача - за «Наполи». В воскресенье южане встречаются с «Эмполи», и наставник «Наполи» Лучано Спаллетти понимает - надо побеждать.

- Последние два матча нас огорчили, но, с другой стороны, надо смотреть строго вперед, в будущее. А наше ближайшее будущее называется «Эмполи». Нас ждет непростое поле и мотивированный соперник. Но и наша мотивация высока, потому что остаются пять матчей и есть намерение все-таки бороться за чемпионский титул, - заявил Спаллетти, слова которого цитирует ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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ЭМПОЛИ НАПОЛИ
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окончен Интер Милан 3:1 Рома 1.77 3.80 5.05
окончен Верона 1:1 Сампдория 1.70 3.95 5.00
24.04  13:30 Салернитана ... Фиорентина 5.40 4.10 1.64
24.04  16:00 Эмполи ... Наполи 4.80 4.00 1.72
24.04  16:00 Болонья ... Удинезе 2.75 3.30 2.70
24.04  19:00 Дженоа ... Кальяри 2.16 3.40 3.55
24.04  21:45 Лацио ... Милан 2.85 3.40 2.55
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