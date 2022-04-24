«Наполи» запрашивает за Осимхена 80 млн евро

Итальянский «Наполи» не намерен продавать нападающего Виктора Осимхена, если за него не будет предложено хотя бы 80 млн евро.

Контракт 23-летнего нигерийца с «Наполи» рассчитан до 2025 года, но в клубе готовы рассмотреть возможность продажи, если поступит соответствующее их запросам предложение. По данным CBS Sports, желающим приобрести Осимхена придётся заплатить не менее 80 млн евро за трансфер.

Наиболее явный интерес к игроку проявляет лондонский «Арсенал», ведущий поиски усиления на атакующие позиции. Согласно информации итальянских СМИ, Осимхен готов возобновить переговоры с «канонирами», если те попадут в Лигу чемпионов по итогам текущего розыгрыша АПЛ.

На счету Виктора Осимхена 16 забитых мячей в 27 поединках текущего сезона в Серии А и Лиге Европы.