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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» запрашивает за Осимхена 80 млн евро

24 Апреля 2022 • 15:14 Комментировать
Эмполи
0:0
Наполи
5.10 4.15 1.63
1-й тайм

Итальянский «Наполи» не намерен продавать нападающего Виктора Осимхена, если за него не будет предложено хотя бы 80 млн евро.

Контракт 23-летнего нигерийца с «Наполи» рассчитан до 2025 года, но в клубе готовы рассмотреть возможность продажи, если поступит соответствующее их запросам предложение. По данным CBS Sports, желающим приобрести Осимхена придётся заплатить не менее 80 млн евро за трансфер.

Наиболее явный интерес к игроку проявляет лондонский «Арсенал», ведущий поиски усиления на атакующие позиции. Согласно информации итальянских СМИ, Осимхен готов возобновить переговоры с «канонирами», если те попадут в Лигу чемпионов по итогам текущего розыгрыша АПЛ.

На счету Виктора Осимхена 16 забитых мячей в 27 поединках текущего сезона в Серии А и Лиге Европы.

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Наполи Виктор Осимхен
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