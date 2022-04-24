«Эмполи» - лишь третья команда в истории Серии А, победившая после 0:2 к 80-й минуте матча

В матче 34-го тура итальянского чемпионата Серии А «Наполи» проиграл на выезде со счетом 2:3 «Эмполи», несмотря на то, что к 80-й минуте вел в счете 2:0. Столь эффектный камбэк в истории итальянского чемпионата случался доселе лишь дважды.

В 2005 году «Интер» уступал дома «Сампдории» в точно таких же обстоятельствах, но забил три мяча за последние десять минут игры и вырвал победу. А в 2016 году уже сама «Сампдория» вырвала в аналогичных обстоятельствах победу у «Сассуоло» - также с 0:2 на 3:2 в последние десять минут матча.

Теперь это сделал «Эмполи», став третьей командой в истории Серии А, совершившей подобный «переворот».