Спаллетти: «Это моя вина»

Заработав лишь очко в трех последних матчах, «Наполи» серьезно осложнил себе задачу борьбы за титул. Последний удар был получен в 34-м туре в гостевом сражении с «Эмполи» - во втором тайме хозяева переломили исход игры и выиграли 3:2. Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти взял на себя вину за все происходящее с клубом.

- В основном вина на мне лично, я тренер. Я отвечаю за подготовку команды, за ее общий уровень. Если команда так и не может, даже спустя год работы, реагировать на проблемы, то это значит, что я плохо поработал. Я хочу, чтобы игроки боролись за титул, никогда не скрывал этого. Мы могли быть на этом уровне, если бы не наша нестабильность, - заявил Спаллетти, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.