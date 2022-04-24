«Наполи» выбывает из чемпионской гонки, неожиданно проиграв «Эмполи»

Матч 34-го тура чемпионата Италии между «Эмполи» и «Наполи» завершился непредсказуемым счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

За «Эмполи» дубль оформил Андреа Пинамонти, один мяч забил Лиам Хендерсон. У «Наполи» на свой счёт в бомбардирский зачёт записали Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье.

После поражения у «Наполи» осталось на счету 67 очков, отставание от «Интера», возглавляющего таблицу, составляет пять зачётных баллов. У «Интера» имеется одна игра в запасе, а это означает, что чемпионские амбиции «Наполи» практически сведены на нет.

«Эмполи» сохранил за собой 14-ю строчку в турнирной таблице.