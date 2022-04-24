«Наполи» выбывает из чемпионской гонки, неожиданно проиграв «Эмполи»

Матч 34-го тура чемпионата Италии между «Эмполи» и «Наполи» завершился непредсказуемым счётом 3:2 в пользу хозяев поля.
За «Эмполи» дубль оформил Андреа Пинамонти, один мяч забил Лиам Хендерсон. У «Наполи» на свой счёт в бомбардирский зачёт записали Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье.
После поражения у «Наполи» осталось на счету 67 очков, отставание от «Интера», возглавляющего таблицу, составляет пять зачётных баллов. У «Интера» имеется одна игра в запасе, а это означает, что чемпионские амбиции «Наполи» практически сведены на нет.
«Эмполи» сохранил за собой 14-ю строчку в турнирной таблице.
Протокол игры
|44'Мертенс Дрис (0:1)
|53'Инсинье Лоренцо (0:2)
|(1:2) Хендерсон Лиам80'
|(2:2) Пинамонти Андреа83'
|(3:2) Пинамонти Андреа88'
Викарио Гульельмо•Стоянович Петар • 81'Вити Маттиа • 73'Луперто Себастьяно•Паризи Фабьяно 61' (Какаче Либерато ( 61') •Журковски Шимон•Аслани Кристьян 70' (Штулац Лео ( 70') •Бандинелли Филиппо 4' 61' (Хендерсон Лиам ( 61') •Верре Валерио 66' (Ди Франческо Федерико ( 66') •Пинамонти Андреа • 89'Кутроне Патрик 66' (Байрами Недим ( 66')
Мерет Алекс•Дзаноли Алессандро 22' 46' (Малку Кевин ( 46') •Ррахмани Амир•Жуан Жезус•Руй Мариу•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Фабиан Руис•Лосано Ирвинг 68' (Зелиньски Пётр ( 68') •Мертенс Дрис 77' (Политано Маттео ( 77') •Инсинье Лоренцо 85' (Уна Адам ( 85') •Осимхен Виктор
24 апреля. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).