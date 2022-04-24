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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» выбывает из чемпионской гонки, неожиданно проиграв «Эмполи»

24 Апреля 2022 • 18:00 Комментировать (3)
Эмполи
3:2
Наполи
окончен

Матч 34-го тура чемпионата Италии между «Эмполи» и «Наполи» завершился непредсказуемым счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

За «Эмполи» дубль оформил Андреа Пинамонти, один мяч забил Лиам Хендерсон. У «Наполи» на свой счёт в бомбардирский зачёт записали Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье.

После поражения у «Наполи» осталось на счету 67 очков, отставание от «Интера», возглавляющего таблицу, составляет пять зачётных баллов. У «Интера» имеется одна игра в запасе, а это означает, что чемпионские амбиции «Наполи» практически сведены на нет.

«Эмполи» сохранил за собой 14-ю строчку в турнирной таблице.

Протокол игры  
Эмполи 3:2Наполи
  44'Мертенс Дрис (0:1)
  53'Инсинье Лоренцо (0:2)
(1:2) Хендерсон Лиам80'   
(2:2) Пинамонти Андреа83'   
(3:2) Пинамонти Андреа88'   
Викарио ГульельмоСтоянович Петар   81'Вити Маттиа   73'Луперто СебастьяноПаризи Фабьяно  61' (Какаче Либерато (  61') Журковски ШимонАслани Кристьян  70' (Штулац Лео (  70') Бандинелли Филиппо   4'  61' (Хендерсон Лиам (  61') Верре Валерио  66' (Ди Франческо Федерико (  66') Пинамонти Андреа   89'Кутроне Патрик  66' (Байрами Недим (  66')
Запасные: Исмайли АрдианЛа Мантия АндреаФаццини ЯкопоРоманьоли СимонеУйкани СамирФьямоцци РиккардоБенасси Марко
Мерет АлексДзаноли Алессандро   22'  46' (Малку Кевин (  46') Ррахмани АмирЖуан ЖезусРуй МариуЗамбо-Ангисса Андре-ФранкФабиан РуисЛосано Ирвинг  68' (Зелиньски Пётр (  68') Мертенс Дрис  77' (Политано Маттео (  77') Инсинье Лоренцо  85' (Уна Адам (  85') Осимхен Виктор
Запасные: Оспина ДавидПетанья АндреаМарфелла ДавидеДемме ДиегоТуанзебе АкселБарба Бенедетто
24 апреля. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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окончен Салернитана 2:1 Фиорентина 5.50 3.90 1.65
окончен Эмполи 3:2 Наполи 5.10 4.15 1.63
окончен Болонья 2:2 Удинезе 2.95 3.20 2.50
24.04  19:00 Дженоа ... Кальяри 2.16 3.40 3.55
24.04  21:45 Лацио ... Милан 2.85 3.40 2.55
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