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Артета о матче с «Вест Хэмом»: «Арсенал» выиграл некрасиво

02 Мая 2022 • 08:42 Комментировать
Вест Хэм
1:2
Арсенал
окончен

Испанский наставник «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу победы лондонской команды в дерби над «Вест Хэмом».

Артета заявил, что его команде была необходима победа, которую «канониры» всё же сумели добыть. Тренер отметил, что «Арсенал» выиграл некрасиво, но показал потрясающий дух и желание побеждать. Испанский специалист добавил, что особенно рад за Роба Холдинга, который забил гол и вообще был одним из лучших игроков на поле.

Напомним, что «Арсенал» сумел со счётом 2:1 переиграть «молотобойцев». «Канониры» на данный момент занимают четвёртую строчку в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Микель Артета
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