Артета о матче с «Вест Хэмом»: «Арсенал» выиграл некрасиво

Испанский наставник «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу победы лондонской команды в дерби над «Вест Хэмом».

Артета заявил, что его команде была необходима победа, которую «канониры» всё же сумели добыть. Тренер отметил, что «Арсенал» выиграл некрасиво, но показал потрясающий дух и желание побеждать. Испанский специалист добавил, что особенно рад за Роба Холдинга, который забил гол и вообще был одним из лучших игроков на поле.

Напомним, что «Арсенал» сумел со счётом 2:1 переиграть «молотобойцев». «Канониры» на данный момент занимают четвёртую строчку в турнирной таблице.