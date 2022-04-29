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Артета о Томиясу: «Он даёт нам много вариативности»

29 Апреля 2022 • 18:36 Комментировать
Вест Хэм
...
Арсенал
4.50 3.85 1.75
01.05 18:30

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о функциях, которые может выполнять его подопечный Такэхиро Томиясу. Напомним, что японец недавно восстановился от травмы, из-за которой был вынужден отсутствовать длительной время.

«Он может играть левого центрального защитника, правого центрального защитника, также он способен закрыть позицию на левом фланге. Эти функции дают нам множество дополнительных возможностей. Томиясу даёт нам очень много вариативности», – сказал Артета на пресс-конференции.

Томиясу перебрался в «Арсенал» из итальянской «Болоньи» летом 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Микель Артета Такэхиро Томиясу
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