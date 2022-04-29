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«Арсенал» контактировал с Дибалой по поводу летнего перехода

29 Апреля 2022 • 13:57 Комментировать
Ювентус
...
Венеция
1.20 6.40 15.00
01.05 13:30

Лондонский «Арсенал» всерьёз рассчитывает пополнить свои ряды нападающим туринского «Ювентуса» Пауло Дибалой, у которого по окончанию сезона истекает контракт со «старой синьорой».

По информации журналиста Джеймс Олли, руководство «Арсенала» уже выходило на контакт с агентом футболиста, но стороны пока не достигли соглашения. Напомним, что на аргентинского форварда также претендует другой английский клуб – «Манчестер Юнайтед», который тоже находится в поисках нападающего.

Ранее бывший тренер Пауло Дибалы из «Палермо» заявил, что аргентинец никогда не горел желанием играть в Англии, так как считал, что местный футбол не подходит его стилю.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Пауло Дибала
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