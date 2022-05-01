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Виллиану не нравится вспоминать свои выступления в «Арсенале»

01 Мая 2022 • 03:33 Комментировать
Вест Хэм
...
Арсенал
4.50 3.85 1.75
Через 14 ч. 13 мин.

Бразилец Виллиан отыграл много лет в «Челси», но сменив команду, оказался не у дел - в «Арсенале» у него не заладилось, и теперь Виллиан вспоминает об этих временах как о кошмаре.

- Я не был счастлив. И потому плохо выступал. Сперва все было нормально, я был мотивирован. Новый клуб ,новые партнеры, хотелось сражаться. Но через три месяца я сам сказал своему агенту, что не хочу больше выступать тут.

Что пошло не так? Я не хотел бы вдаваться в подробности, «Арсенал» большой клуб, тут играли великие игроки, но между нами не сложилось. Этот отрезок стал самым сложным в моей карьере, - рассказал Виллиан в подкасте FIVE. 

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01.05  16:00 Эвертон ... Челси 5.60 4.10 1.62
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