Отец Эдегора: «Мартин может играть за «Арсенал» лет 10»

Отец полузащитника лондонского «Арсенала» Мартина Эдегора рассказал о том, как его сын чувствует себя в клубе. Напомним, что Эдегор перебрался в стан «канониров» на полноценной основе прошлым летом из мадридского «Реала».

«Он счастлив. Я знаю, что это факт. Ему нравится Лондон, он любит «Арсенал». Он спокойно может играть за «Арсенал» лет 10», – цитирует отца норвежского полузащитника британское издание The Athletic.

В этом сезоне Мартин Эдегор отметился за «Арсенал» 6 голами и 4 результативными передачами в 31 поединке чемпионата Англии. Сейчас норвежец помогает команде вести борьбу за финиш в зоне Лиги чемпионов.