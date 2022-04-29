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Отец Эдегора: «Мартин может играть за «Арсенал» лет 10»

29 Апреля 2022 • 17:54 Комментировать
Вест Хэм
...
Арсенал
4.50 3.85 1.75
01.05 18:30
Отец полузащитника лондонского «Арсенала» Мартина Эдегора рассказал о том, как его сын чувствует себя в клубе. Напомним, что Эдегор перебрался в стан «канониров» на полноценной основе прошлым летом из мадридского «Реала».
«Он счастлив. Я знаю, что это факт. Ему нравится Лондон, он любит «Арсенал». Он спокойно может играть за «Арсенал» лет 10», – цитирует отца норвежского полузащитника британское издание The Athletic.
В этом сезоне Мартин Эдегор отметился за «Арсенал» 6 голами и 4 результативными передачами в 31 поединке чемпионата Англии. Сейчас норвежец помогает команде вести борьбу за финиш в зоне Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор
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