​В Англии показали ужасную статистику «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» начал чемпионат Англии с трёх минимальных побед, но дальше последовали три поражения в лондонских дерби – от «Кристал Пэлас» (0:3), «Челси» (0:3) и «Арсенала» (1:3). Английский Sky Sports показал в эфире ужасную статистику команды Нуну Эшпириту.
Количество ударов (в среднем за игру) – 9,2 (20 место).
Количество созданных моментов с игры (среднее) – 5,4 (20 место).
Количество ударов соперника (в среднем за игру) – 18 (19 место).
Преодолённая дистанция (км в среднем за игру) – 99,9 (20 место).
Напомним, что перед сезоном 2021/2022 «Тоттенхэм» возглавил Нуну Эшпириту.