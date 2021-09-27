Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 187 Комментарии
Премьер-лига

​В Англии показали ужасную статистику «Тоттенхэма»

27 Сентября 2021 • 14:47 Комментировать
Арсенал
3:1
Тоттенхэм
окончен

«Тоттенхэм» начал чемпионат Англии с трёх минимальных побед, но дальше последовали три поражения в лондонских дерби – от «Кристал Пэлас» (0:3), «Челси» (0:3) и «Арсенала» (1:3). Английский Sky Sports показал в эфире ужасную статистику команды Нуну Эшпириту.

Количество ударов (в среднем за игру) – 9,2 (20 место).

Количество созданных моментов с игры (среднее) – 5,4 (20 место).

Количество ударов соперника (в среднем за игру) – 18 (19 место).

Преодолённая дистанция (км в среднем за игру) – 99,9 (20 место).

Напомним, что перед сезоном 2021/2022 «Тоттенхэм» возглавил Нуну Эшпириту.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
27.09  22:00 Кристал Пэлас ... Брайтон 3.2 3.15 2.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Сентября
15:16 · Англия. Премьер-лига
Вацке: «Слёзы наворачиваются, когда смотрю на Санчо в «МЮ»
15:13 · Англия. Премьер-лига
​Ролик с забегом Стива Брюса из FIFA 22 собрал миллионы просмотров видео
14:47 · Англия. Премьер-лига
​В Англии показали ужасную статистику «Тоттенхэма»
14:28 · Англия. Премьер-лига
​Рэшфорд рассказал, когда начнёт тренировки
14:20 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готов отпустить Райса за более чем 100 млн евро
13:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» одержал юбилейную победу в АПЛ
13:16 · Англия. Премьер-лига
Три клуба претендуют на Бернарду Силву
12:43 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» нашёл замену Марсьялю в «Барселоне» 1
12:24 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет переманить полузащитника «Ювентуса»
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» нашёл замену Тилемансу в Серии А 1
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложит 120 млн евро за защитника «Ювентуса» 3
09:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал слухи об уходе Бернарду Силвы
08:59 · Англия. Премьер-лига
Назван топ-клуб АПЛ, в который хотел перейти Вернер до сделки с «Челси»
08:43 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готовит предложение по защитнику «Лестера»
08:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника «РБ Лейпцига»
Все новости
Рекомендуем