Артета: «Позабочусь, чтобы команда осознала значение дерби»

Менеджер «Арсенала» Микель Артета настраивает своих подопечных на предстоящий поединок с «Тоттенхэмом» в рамках шестого тура АПЛ.

«Конечно же, это исключительный матч. Особенная игра, дерби северного Лондона. По своим эмоциям такие поединки имеют много различий с обычными играми.

Позабочусь, чтобы команда осознала в полной мере значение дерби. В этом случае нам потребуется иной подход, поскольку на карту поставлено действительно многое.

Для нас это будет домашний матч, на стадионе будет царить особенная атмосфера. Нужно воспользоваться этим фактором», - приводит слова Артеты пресс-служба «канониров».