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Премьер-лига

Артета: «Три победы кряду придают «Арсеналу» уверенность»

23 Сентября 2021 • 10:34 Комментировать (1)
Арсенал
...
Тоттенхэм
2.40 3.30 3.10
26.09 18:30

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу победы над «Уимблдоном» (3:0) в рамках 1/16 финала Кубка лиги. Также наставник поделился ожиданиями от следующего тура АПЛ, в котором его команде предстоит сыграть с «Тоттенхэмом».

«Сегодня было очень важно победить. Три победы кряду придают нам уверенность. Особенно на фоне предстоящего матча с «Тоттенхэмом». Все наши футболисты ждут эту игру, так как она одна из самых важных в этом сезоне. Но сейчас я хочу отдать должное ребятам за то, как они справились с ситуацией и сумели выиграть три матча подряд», - цитирует Артету Evening Standard.

Матч «Арсенала» с «Тоттенхэмом» состоится 26 сентября в 18:30 по московскому времени.

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Арсенал Лондон Микель Артета
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Комментарии (1)
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LMI
23 Сентября 2021 в 10:56
Молчи. Работай и молчи. Как только похвалишься в арсенале, сразу поражение
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