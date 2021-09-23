Артета: «Три победы кряду придают «Арсеналу» уверенность»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу победы над «Уимблдоном» (3:0) в рамках 1/16 финала Кубка лиги. Также наставник поделился ожиданиями от следующего тура АПЛ, в котором его команде предстоит сыграть с «Тоттенхэмом».

«Сегодня было очень важно победить. Три победы кряду придают нам уверенность. Особенно на фоне предстоящего матча с «Тоттенхэмом». Все наши футболисты ждут эту игру, так как она одна из самых важных в этом сезоне. Но сейчас я хочу отдать должное ребятам за то, как они справились с ситуацией и сумели выиграть три матча подряд», - цитирует Артету Evening Standard.

Матч «Арсенала» с «Тоттенхэмом» состоится 26 сентября в 18:30 по московскому времени.