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Премьер-лига

​Артета посетовал на пандемию коронавируса

26 Сентября 2021 • 13:27 Комментировать
Арсенал
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Тоттенхэм
2.25 3.40 3.40
Через 2 ч. 29 мин.

Микель Артета по-прежнему уверен в том, что ему удастся построить в «Арсенале» сильную команду. В ходе интервью для Sky Sports рулевой «канониров» посетовал на пандемию коронавируса, усложнившую его задачу. 

«Каждый клуб должен пройти через разные периоды. Мы прошли через 18-месячный период пандемии на фоне 2-3 летнего периода нестабильности в клубе. Это сложная смесь, чтобы резко изменить ситуацию в лучшую сторону. Но мы должны были пройти через это», - высказался Артета.

Микель Артета работает с «Арсеналом» с декабря 2019 года. Под руководством этого тренера «канониры» добились 51 победы при 16 ничьих и 26 поражениях.

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