Сонг назвал главную проблему «Арсенала»

Экс-игрок «Арсенала» Алекс Сонг поделился мнением о проблемах «канониров».

- Главная проблема «Арсенала» - уровень игроков. Когда я там играл, в команде было много хороших футболистов, - заявил 34-летний камерунец mozzartsportke. - Я не говорю, что нынешний состав плохой, но этот не тот уровень, что был ранее. Я играл с Тьерри Анри, Солом Кэмпбеллом, Бергкампом, ван Перси, Фабрегасом, Насри, Аршавиным и Росицки. Назову лишь некоторых. К сожалению, сегодня не такие игроки. К сожалению, я «канонир» на всю жизнь. Надеюсь, что они скоро вернутся на тот уровень, который я помню.

Сонг забил 7 голов в 133 матчах за «Арсенал», где продолжал играть до 2012 года.