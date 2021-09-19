Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 91 Комментарии
Премьер-лига

Сонг назвал главную проблему «Арсенала»

19 Сентября 2021 • 14:19 Комментировать (1)
Арсенал
...
Тоттенхэм
2.50 3.40 2.85
26.09 18:30

Экс-игрок «Арсенала» Алекс Сонг поделился мнением о проблемах «канониров».

- Главная проблема «Арсенала» - уровень игроков. Когда я там играл, в команде было много хороших футболистов, - заявил 34-летний камерунец mozzartsportke. - Я не говорю, что нынешний состав плохой, но этот не тот уровень, что был ранее. Я играл с Тьерри Анри, Солом Кэмпбеллом, Бергкампом, ван Перси, Фабрегасом, Насри, Аршавиным и Росицки. Назову лишь некоторых. К сожалению, сегодня не такие игроки. К сожалению, я «канонир» на всю жизнь. Надеюсь, что они скоро вернутся на тот уровень, который я помню.

Сонг забил 7 голов в 133 матчах за «Арсенал», где продолжал играть до 2012 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Алекс Сонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
LMI
19 Сентября 2021 в 14:58
Таки да
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 5 минута Брайтон 0:0 Лестер 2.85 3.3 2.6
Идет 5 минута Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед 3.5 3.85 2.02
19.09  18:30 Тоттенхэм ... Челси 3.65 3.5 2.07
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Сентября
16:01 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:19 · Англия. Премьер-лига
Сонг назвал главную проблему «Арсенала» 1
13:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовит распродажу игроков 2
13:06 · Англия. Премьер-лига
Киоун: «Определённо бил бы Лукаку во время матча»
12:51 · Англия. Премьер-лига
Умер легендарный экс-игрок «Тоттенхэма» и сборной Англии Гривз 6
11:34 · Англия. Премьер-лига
Одноклубника Головина хотят видеть в «Челси» и «Ювентусе» 1
10:29 · Англия. Премьер-лига
«Ланс» претендует на Ориги
10:05 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Вулверхэмптона» советует Рубену Невешу остаться в команде
09:59 · Англия. Премьер-лига
«Интер» намерен пригласить ван де Бека в январе
09:42 · Англия. Премьер-лига
Шервуд: «Вернеру будет трудно в «Челси»
09:37 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Вест Хэма» не планирует расставаться с Райсом
09:22 · Англия. Премьер-лига
Сульшер ждёт прогресса от Санчо
02:22 · Англия. Премьер-лига
Тоттенхэм - Челси: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:17 · Англия. Премьер-лига
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:15 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Лингард помог нашему прогрессу»
Все новости
Рекомендуем