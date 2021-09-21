«Ювентус» и «Атлетико» интересуются Сака

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака может покинуть свой нынешний клуб, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, интерес к игроку проявляют «Ювентус» и «Атлетико».

Сообщается, что оба клуба могут попытаться подписать Сака уже в зимнее трансферное окно. Сам игрок не хочет покидать клуб, воспитанником которого является, и недавно продлил контракт с «Арсеналом», однако наличие предложений других топ-клубов могут заставить его изменить решение.

Напомним, что Сака дебютировал в основном составе «Арсенала» в 2019 году. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в АПЛ, результативными действиями он не отмечался. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года.