«Тоттенхэм» интересуется Влаховичем

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», передаёт Calcio Mercato. По данным источника, «фиалки» потребуют за трансфер футболиста 70 миллионов евро.

Сообщается, что «Тоттенхэм» намерен подписать Влаховича уже в январе, так как в клубе хотят усилить линию нападения. Главным конкурентом в борьбе за серба будет «Манчестер Сити», который тоже интересуется форвардом.

Напомним, что Влахович стал игроком «Фиорентины» в 2018 году. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в Серии А, в которых он отметился тремя забитыми мячами. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.