Артета посвятил успех в дерби болельщикам

Менеджер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал триумф подопечных в северолондонском дерби.

«Канониры» после провального старта в АПЛ добыли свою третью подряд победу, уверенно обыграв «Тоттенхэм» на «Эмирейтс» со счётом 3:0.

«Посвящаем победу нашим болельщикам. Они оказались рядом, когда нам была так необходима их помощь. Мы успешно вошли в игру, продемонстрировав собственную решимость.

«Арсеналу» важно, чтобы все футболисты были здоровы. Сегодня мы вышли с тем командным сочетанием, что нам было необходимо – были опытные исполнители и молодёжь», - приводит слова тренера «пушкарей» BBC.