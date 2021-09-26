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Премьер-лига

Артета посвятил успех в дерби болельщикам

26 Сентября 2021 • 21:53 Комментировать
Арсенал
3:1
Тоттенхэм
окончен

Менеджер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал триумф подопечных в северолондонском дерби.

«Канониры» после провального старта в АПЛ добыли свою третью подряд победу, уверенно обыграв «Тоттенхэм» на «Эмирейтс» со счётом 3:0.

«Посвящаем победу нашим болельщикам. Они оказались рядом, когда нам была так необходима их помощь. Мы успешно вошли в игру, продемонстрировав собственную решимость.

«Арсеналу» важно, чтобы все футболисты были здоровы. Сегодня мы вышли с тем командным сочетанием, что нам было необходимо – были опытные исполнители и молодёжь», - приводит слова тренера «пушкарей» BBC.

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Тоттенхэм Арсенал Лондон Микель Артета Апл
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