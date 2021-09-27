«Арсенал» одержал юбилейную победу в АПЛ

В рамках шестого тура английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби – «Арсенал» на своем домашнем стадионе принимал «Тоттенхэм». Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 3:1.

Как сообщает BBC Sport, эта «виктория» стала для подопечных Микеля Артеты юбилейной. «Арсенал» отпраздновал 600-ю победу в рамках английского чемпионата. Это третий показатель за всю историю соревнований.

На второй строчке находится «Челси» с 601-й победой. Рекордсменом является «Манчестер Юнайтед», одержавший 691 победу.

После шести туров «Арсенал» набрал девять баллов и занимает десятое место.