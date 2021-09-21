«Арсенал» интересуется игроком «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч может покинуть свой родной клуб, передаёт Fichajes. По данным источника, на 22-летнего футболиста претендует «Арсенал».

Сообщается, что в «Барселоне» на Пуча не рассчитывают и готовы расстаться с ним в зимнее трансферное окно, чем хотят воспользоваться «канониры». В каталонском клубе хотят получить за трансфер футболиста минимум 20 миллионов евро.

Напомним, что Пуч является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне на его счету всего один матч в Ла Лиге, в котором он сыграл 16 минут. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до середины 2023 года.