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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Алли: «Было больно принять поражение в дерби»

01 Октября 2021 • 19:29 Комментировать
Арсенал
3:1
Тоттенхэм
окончен

Хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли рассказал, как он воспринял факт фиаско в дерби северного Лондона против «Арсенала» со счётом 1:3. В том матче Нуну Эшпириту Санту снял англичанина с игры уже в перерыве.

«Наша команда продолжит работу. Хотим построить нечто значимое. Уверен, что вы хорошо понимаете, как мы себя чувствовали после неудачи на «Эмирейтс». Было больно принять поражение в дерби. Мы знаем, как сильно расстроились наши фанаты.

После той замены я несколько ночей подряд не мог уснуть. Но нужно продолжать упорно трудиться. Важна вера в наше дело», - приводит слова Деле Алли talkSPORT.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Апл Деле Алли
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