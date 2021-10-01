Алли: «Было больно принять поражение в дерби»

Хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли рассказал, как он воспринял факт фиаско в дерби северного Лондона против «Арсенала» со счётом 1:3. В том матче Нуну Эшпириту Санту снял англичанина с игры уже в перерыве.

«Наша команда продолжит работу. Хотим построить нечто значимое. Уверен, что вы хорошо понимаете, как мы себя чувствовали после неудачи на «Эмирейтс». Было больно принять поражение в дерби. Мы знаем, как сильно расстроились наши фанаты.

После той замены я несколько ночей подряд не мог уснуть. Но нужно продолжать упорно трудиться. Важна вера в наше дело», - приводит слова Деле Алли talkSPORT.