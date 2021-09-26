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​Артета высказался о наследии Венгера

26 Сентября 2021 • 10:34 Комментировать (1)
Арсенал
...
Тоттенхэм
2.30 3.25 3.40
Через 6 ч. 19 мин.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу Арсена Венгера, который работал с командой на протяжении 22 лет, пока в 2018 году не оставил должность.

«Думаю, что основы для будущего успеха «Арсенала» заложены. Они существуют благодаря таким людям, как Арсен Венгер, и тому, что он сделал для этого футбольного клуба. Вместе с ним не ушло всё, многие вещи остались. Самое главное, что осталось, - это то, как он мог обучать, передавать ценности и уважение. Думаю, он был невероятно хорош в том, чтобы побуждать людей поверить в то, что он и клуб пытались делать.

Венгер ставил действительно привлекательный футбол. Он принёс много радости и веселья футбольному миру в целом и, конечно, фанатам «Арсенала», - сказал Артета Sky Sports.

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Арсен Венгер Арсенал Лондон Микель Артета
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Комментарии (1)
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ARTUR
26 Сентября 2021 в 11:14
Ещё раз убеждаюсь что они очень глупые. Нести вот этот бред может только недалёкий человек.
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