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Премьер-лига

Клиши допускает, что Артета станет «вторым Венгером»

27 Сентября 2021 • 00:54 Комментировать
Арсенал
3:1
Тоттенхэм
окончен

Экс-защитник «канониров» Гаэль Клиши прокомментировал успех «Арсенала» в дерби северного Лондона. «Арсенал» не оставил шансов «Тоттенхэму», обыграв принципиального визави 3:1.

«Артета обладает большим объёмом знаний, которые он накопил, работая в штабе Гвардиолы. Я вполне допускаю, что в будущем он может повторить путь Арсена Венгера в «Арсенале». Микель достаточно молод. И если дать ему время, он сможет доказать, как сильно люди заблуждаются, оценивая его тренерский талант», - приводит слова Клиши BBC.

После стартовых трёх поражений у «пушкарей» трёхматчевая победная серия в АПЛ.

Прежде Микель Артета посвятил успех в дерби фанатам «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Арсенал Лондон Микель Артета Гаэль Клиши
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окончен Арсенал 3:1 Тоттенхэм
27.09  22:00 Кристал Пэлас ... Брайтон 3.2 3.15 2.45
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