Клиши допускает, что Артета станет «вторым Венгером»

Экс-защитник «канониров» Гаэль Клиши прокомментировал успех «Арсенала» в дерби северного Лондона. «Арсенал» не оставил шансов «Тоттенхэму», обыграв принципиального визави 3:1.

«Артета обладает большим объёмом знаний, которые он накопил, работая в штабе Гвардиолы. Я вполне допускаю, что в будущем он может повторить путь Арсена Венгера в «Арсенале». Микель достаточно молод. И если дать ему время, он сможет доказать, как сильно люди заблуждаются, оценивая его тренерский талант», - приводит слова Клиши BBC.

После стартовых трёх поражений у «пушкарей» трёхматчевая победная серия в АПЛ.

Прежде Микель Артета посвятил успех в дерби фанатам «Арсенала».